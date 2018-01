Cum s-a prăbușit, ca o jucărie, un bloc masiv de 13 etaje. IMAGINI IREALE

Pe 27 iunie, aproximativ la ora 5:35, in Shanghai, un complex de apartamente cu 13 etaje, parte a Lotus Riverside Court, aproape terminat, s-a prabusit pur si simplu. Aceasta prabusire nu a fost provocata de un cutremur sau de un taifun. Cladirea prabusita era intr-o bucata, insa culcata pe o parte. Parea o jucarie rasturnata de un copil.

Ca de obicei, in China de astazi, bloggerii sunt cea mai buna sursa pentru a afla ceea ce s-a intamplat cu adevarat. Bineinteles, blogo-sfera din China este o lumea virtuala plina de tot felul de caractere - cei nobili si cei buni pe de-o parte - si cei viciosi si corupti de cealalta.

Este indeobste cunoscut ca regimul plateste o echipa imensa de bloggeri, pentru bani de nimic, a caror sarcina este sa promoveze viziunea oficiala. Aidoma zvonerilor securitatii romana romani acestia sunt farsori: inseala si mint.

Insa bloggurile ofera cetateanului chinez obisnuit o sansa la demnitate intr-un sistem creat pentru a amuti toate vocile, ofera sansa de vorbi in fata lumii, sansa de a vorbi liber despre adevarul pe care il sti, intr-un sistem construit pe minciuni. Blogul este un act de razbunare impotriva coruptiei si a tiraniei, pe care omul de rand nu are cum sa o infrunte altfel.

In cazul prabusirii cladirii Lotus Riverside Court, unii blogeri au postat mesaje referitoare la un raport al News Network Japonia (NNN). Mesajele prezentau imagini ale unui reportaj televizat in care presedintele Asociatiei Consultantilor Structurali din Japonia, tinea in mana o poza a cladirii prabusite.

Potrivit blogerilor, presedintele a declarat ca, dupa standardele din Japonia, stalpii cladirii sunt prea “putini si prea subtiri”. El a fost citat spunand ca, in Japonia, unde cutremurele sunt frecvente, stalpii ar trebui sa aiba 2 metri in circumferinta, iar cei ai cladirii prabusite au doar 50-60 de cm. In plus, stalpii sunt toti goi pe interior, desi ar trebui sa fie solizi si compacti.

Bloggerii care au muncit in industria constructiilor au explicat prabusirea de la Lotus Riverside Court, relatand despre cladiri ridicate cu fundatii mult prea slabe si la care s-a folosit ciment de foarte proasta calitate.

Aceste relatari s-au dovedit a fi adevarate pe 12 mai 2008, cand cutremurul din Sichuan a daramat cladirile scolilor, ucigand, probabil, cateva mii de elevi (regimul a arestat parintii indurerati care au incercat sa faca o lista globala a mortilor, iar numarul real al copiilor decedati a ramas necunoscut), in timp ce cladirile oficiale, guvernamentale, au supravietuit cutremurului, fara nici macar o zgarietura, cel putin aparenta. Bloggeri au inceput sa vorbeasca despre constructiile din “resturi de tofu” care se ridica in China.

Alti bloggeri au explicat in ce mod pot fi aprobate aceste tipuri de cladiri. Dupa inceperea constructiei, inspectorul in constructii are parte de o masa regala din partea dezvoltatorilor. Probabil la aceasta masa, inspectorul primeste un plic mare, rosu, cu ceva bani, insa nu mita este esentiala. Inspectorul trebuie sa stie cine se afla in spatele proiectului de constructie. Invitatia la cina este o “oferta pe care nu o poate refuza”.

Lotus Riverside Court este un complex de 11 cladiri identice, programate pentru predare in luna mai a anului viitor. Cumparatorii apartamentelor care nu s-au prabusit inca, au inceput sa protesteze. Au investit multi bani in apartamente, in care nu vor locui, probabil, niciodata. Apartamentele s-au vandut la aproximativ 2100 de dolari metrul patrat, potrivit Associated Press.

