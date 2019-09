Cum s-a implicat Mircea Diaconu în Revoluția din 1989

Jurnalistul George Roncea a dezvăluit în ziarul Curentul, în urmă cu câțiva ani, cum s-au implicat Mircea Diaconu și Sergiu Nicolaescu în Revoluția din 1989.

"Nicolaescu a avut în întreaga sa cariera sprijinul lui Ceaușescu și al organelor, în general. O explicație era faima unuia din unchii lui Nicolaescu, Nicolae Cambrea, care a fost nici mai mult nici mai puțin decât comandantul diviziei NKVD “Tudor Vladimirescu”, numit general de Stalin la propunerea lui Beria. Pe lângă Nicolaescu au gravitat la așa zisa revoluție și alte personaje din mediul artistic, Caramitru, Mircea Diaconu, cascadori, etc", potrivit Curentul.

Sergiu Nicolaescu a povestit cu ani în urmă episodul Otopeni

"În noaptea de 22/23, am plecat din Televiziune. Am plecat către Otopeni, ca să mă întâlnesc cu oamenii de la UM 01065, care veneau în coloană către București. Vorbisem cu Stănculescu și i-am spus să cheme coloana aia spre Capitală. Militarii ieșiseră deja din Otopeni și veneau spre oraș. De aici a apărut și confuzia. Pentru că mulți îmi spun: Hai, domnule că ai dat ordin și au murit oameni la Otopeni. Dar eu nu am nici o legătură cu ceea ce s-a întâmplat a doua zi acolo".

Citește continuarea pe Curentul!