Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de şcoală

Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, a preluat, luni, o nouă generație de elevi care încep liceul la Colegiul "Gheorghe Lazăr", din Sibiu, după ce, vara aceasta, elevii pentru care era dirigintă au absolvit.

Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen, a sosit la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", unde predă limba engleză și a intrat direct în clădirea școlii. După festivitate, Carmen Iohannis a declarat că a preluat, de luni, o nouă generație de liceeni, clasa a IX-a E.



"E o zi specială astăzi, suntem cu multe emoții de toate părțile: și elevii, și părinți, și noi, o zi pe care probabil marea majoritate nu o vom uita. Cu astfel de zile de început de an pășim plini de optimism și sperăm să ne realizăm toate planurile pe care ni le stabilim în această zi. Fiind an centenar, sigur că aspirațiile noastre sunt și mai înalte și sper ca în acest an să le atingem în cea mai mare măsură", a spus Carmen Iohannis.



Potrivit Cancan, aproximativ 15 absolvenți au așteptat-o pe Carmen Iohannis, după festivitate, i-au oferit flori și au vorbit cu ea în limba engleză. Aceștia au spus că le-a fost dor de fosta dirigintă și că o vor mai vizita.