Cum s-a apărat Dăncilă în fața acuzațiilor aduse de Opoziție

Viorica Dancila

Moțiune de cenzură. Viorica Dăncilă i-a taxat pe cei din Opoziție că nu a venit nici a treia oară cu o viziune pentru România, ci doar cu critici. Dăncilă a fost întreruptă, de mai multe ori, de către parlamentarii din PNL și USR, când le transmitea să nu mai jignească.

Moțiune de cenzură. Premierul Viorica Dăncilă le-a răspuns celor din opoziție, într-un al doilea discurs, ținut de la ședința Parlamentului. Dăncilă a reproșat circul propus de Opoziție: Ați venit cu jigniri, acuze, cu dorința de a elimina anumite lucruri, dar să nu puneți nimic în loc. Eu nu vorbesc cu "tu", eu o să spun "domnule Câțu", nu "Câțu"", a spus Dăncilă, când a fost întreruptă, de câteva ori, de adversarii politici.

Moțiune de cenzură. Viorica Dăncilă a declarat marţi la dezbaterea moţiunii de cenzură că în primele cinci luni ale anului investiţiile publice au crescut cu peste 10%.

Moțiune de cenzură. "Ne acuzaţi de lipsa investiţiilor. O vorbă goală, la care eu răspund cu date concrete. În primele cinci luni ale anului, investiţiile publice s-au majorat cu peste 10%. Investiţiile totale în economie s-au majorat cu 5,7%, situând România printre primele ţări din Uniunea Europeană la acest capitol. Anul trecut am avut investiţii de 5,1 miliarde lei pentru obiective cu impact major în economie, iar în 2019 vă asigur că vom depăşi acest prag. În acest an, am prevăzut în buget peste 10 miliarde euro pentru investiţii publice, îndeosebi pentru infrastructură, educaţie, sănătate. Iar din fonduri europene avem la dispoziţie încă 800 milioane euro pentru investiţii prin patru programe operaţionale. Ne propunem ca în acest an să reabilităm şi să modernizăm 280 de unităţi medicale şi 35 de unităţi de primiri urgenţe", a spus Dăncilă în plenul Parlamentului.

Moțiune de cenzură. Ea a adăugat că a fost creat cadrul legal pentru ca fondurile de pensii administrate privat, din Pilonul II, să poată investi în proiectele de parteneriat public privat.

Moțiune de cenzură. "Am demarat programul 'Investim în copii, investim în viitor' pentru construcţia a 2.500 grădiniţe cu profil sportiv, în regim privat. Săptămâna aceasta încep înscrierile în Programul de dezvoltare a infrastructurii în toate staţiunile balneare de interes naţional, prin care autorităţile din administraţia publică locală şi companiile private primesc finanţare nerambursabilă totală de 80 milioane euro până la sfârşitul anului. Spuneţi că e nevoie de investiţii străine, dar criticaţi instrumentul pe care l-am creat pentru a atrage astfel de investiţii. Mă refer la parteneriatul public privat, unde am aprobat 22 de proiecte strategice de investiţii. Lucrurile avansează rapid şi vă dau şi câteva exemple: proiectul autostrăzii Ploieşti - Braşov se află deja în faza finalizării contractului de parteneriat public-privat. Pentru proiectul autostrăzii Târgu Neamţ- Iaşi a început procedura de achiziţie publică. Alte trei proiecte strategice de investiţii au studiile de fundamentare finalizate, urmând să fie cât de curând aprobate de Guvern", a menţionat ea.

Moțiune de cenzură. Premierul a afirmat că în privinţa infrastructurii rutiere sunt deja în construcţie câteva proiecte mari, atât cu fonduri bugetare, cât şi europene: Autostrada Lugoj-Deva (loturile 2 - 4), Autostrada Sebeş-Turda (loturile 1 - 2), Drumul expres Craiova - Piteşti, Autostrada Moldovei - Centura Bacău.

Moțiune de cenzură. "Iar dacă am adus vorba de parteneriatul public-privat, mă văd nevoită să mai demontez o minciună pe care o rostogoliţi, anume că proiectele realizate cu acest instrument nu ar beneficia de fonduri europene şi că astfel, în loc să folosim banii europeni, punem presiune pe bugetul de stat. Scrie în lege clar că până la 25% din valoarea fiecărui proiect de acest gen poate fi finanţată din fonduri europene. Dar presupun că atunci când nu ai soluţii, e mai simplu să rosteşti neadevăruri", a afirmat ea.