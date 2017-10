Cum răspunde Kovesi acuzațiilor că s-ar fi întâlnit în taină cu politicieni

Fostul premier Victor Ponta susţine în continuare că liderul PSD Liviu Dragnea a avut întâlniri de taină cu Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea. Ba mai mult, spune el, ar exista şi poze. Procurorul-șef al DNA susține, însă, că nu și-a petrecut niciodată timpul liber cu politicieni și că nu a încălcat niciodată nici legea, nici Codul Deontologic.

”Este o temă lansată în spațiul public de un inculpat care are mai multe dosare în DNA. Așa a ales să-și facă apărarea. Eu niciodată nu am încălcat nici legea, nici Codul Deontologic în ceea ce am făcut ca magistrat. Nu mi-am petrecut vacanțele cu politicieni, n-am fost în locuri în care se spune în spațiul public că am fost”, a declarat Kovesi.

Șefa DNA susține că nu am avut relații personale și nu și-a petrecut timpul liber cu politicieni, ci, inerent, ”în activitatea de reprezentare a unei instituții poți să participi la evenimente private sau publice unde ești invitat în cantitatea de reprezentnt al acelei instituții”.

Kovesi a afirmat că refuză să răspundă afirmațiilor din spațiul public făcute de diverși inculpați, precizând că dacă cineva are vreo îndoială că ea n-a respectat Codul Deontologic poate oricând să sesizeze CSM.

Referitor la colaborarea cu SRI, procurorul-șef al DNA a explicat că decizia CCR a avut un impact doar pe ceea ce înseamnă implementara măsurilor de supraveghere tehnică, dar nu a influențat în niciun fel celelalte obligații prevăzute în lege pentru toate instituții ale statului.

”Potrivit dispozițiilor care organizează activitatea DNA, în special potrivit legii 78, este prevăzut că atunci când srviciile de informații intră în posesia unor informații referitoare la fapte de corupție sunt obligate să ne sesizeze. Această obligație există și pentru SRI și pentru celelalte servicii de informații, pentru ANAF, Curtea de Conturi ori corpul de control al diverselor ministere. Este temeiul în baza căruia noi primim în continuare sesizări”, a afirmat Kovesi.