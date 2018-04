Cum putem înmulţi ficusul. Semnul care ne arată că este "nefericit"

Primăvara este momentul propice să înmulţim ficusul, dacă această elegantă plantă ornamentală şi-a găsit loc în locuinţa noastră. Procedura este simplă, însă întreţinerea acestei plante necesită atenţie.

Ficusul din locuinţă trebuie ferit, atât cât se poate, de curenţii de aer, spun iubitorii acestei plante care are sute de specii. Are nevoie de un sol format dintr-un amestec de pământ pentru flori şi pământ de frunze, din doi în doi ani pământul necesitând reîmprospătare, ceea ce presupune transplantarea. Această operaţiune este indicat să se facă primăvara, tot primăvara fiind recomandată şi înmulţirea.



Ficusul se înmulţeşte prin butaşi, pe care îi obţinem tăind oblic o ramură de aproximativ 15 cm, sub ultimul nod, fie din vârf, fie din ramurile naturale. Specialiştii recomandă ramuri nu foarte tinere, pentru a-i permite plantei să producă rapid rădăcini. Butaşul astfel tăiat îl ţinem într-o stinclă transparentă cu apă, la o temperatură între 23 şi 28 grade Celsius, până când formează rădăcini şi îl putem pur şi simplu planta în ghiveci, scrie adevarul.ro.



Excesele de orice fel îi dăunează



Ficusul nu are nevoie de foarte multă apă, provocându-i putrezirea rădăcilor, în schimb şi lipsa apei îi dăunează la fel de tare, semnele fiind îngălbenirea frunzelor. Vara poate fi udat chiar zilnic, dacă sunt temperaturi foarte mari, atunci când observăm că stratul de deasupra s-a uscat,folosind o cantitate moderată de apă.