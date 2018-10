Cum pui un bărbat "cu botul pe labe", în funcţie de zodia lui

Ai nevoie de un mic truc prin care sa-l faci pe barbatul de care te-ai indragostit sa te adore? Iata cum reusesti sa-l seduci, in functie de zodia lui!

Berbec



Barbatul din zodia Berbec vrea sa fii indrazneata si agresiva. Nu cere permisiunea sa-l saruti, ci surprinde-l in forta cu un sarut care sa-i taie rasuflarea. Cu cat te apropii de el cu mai multa incredere si hotarare, cu atat mai bine. Acesti barbati apreciaza complimentele, deci nu te sfii sa-i spui ca e cel mai sexy barbat pe care il cunosti. De asemenea, ii plac discutiile in contradictoriu, pentru ca sunt pentru el ca un adevarat afrodisiac.



Taur



Rabdarea si perseverenta sunt elementele cheie pentru a seduce un barbat din zodia Taur. Ii place sa savureze fiecare etapa a procesului de curtare. Sunt indragostiti de cadouri, iar o mica atentie in semn de apreciere adusa chiar la prima intalnire in doi il va impresiona cu siguranta. Nu uita sa-ti folosesti parfumul preferat, pentru ca acesti nativi au simturile foarte bine dezvoltate si iubesc aromele placute. Simtul umorului este un alt truc care ii incanta foarte mult.



