Cum prepari cel mai eficient ceai împotriva tulburărilor cardiace

Inima este organul central care alimenteaza cu sange corpul omenesc. Ea este in directa legatura cu intreg sistemul nervos. In functie de intensitatea batailor inimii, noi percepem dereglarile ritmului cardiac sub forma de palpitatii, dureri in piept, intepaturi, ameteli, oboseala si, uneori, blocaje respiratorii.

Se pare ca afectiunile cardiovasculare raman cea mai mare cauza a deceselor la nivel mondial. In 2008, mai mult de 17 milioane de oameni au murit din cauza bolilor cardiovasculare.



Aceasta afectiune se trateaza sub stricta supraveghere a medicului, cu preparate farmaceutice, insa tratamentul poate fi completat si cu remedii naturiste, ceaiuri din plante medicinale, care au efecte incredibile.



De exemplu, farmacistul Corneliu Constantinescu recomanda, in cartea “Plante medicinale in apararea sanatatii”, cum sa-ti prepari un ceai impotriva tulburarilor cardiace. Acesta spune ca cele mai eficiente plante medicinale sunt: florile de tei, frunzele si florile de paducel, radacina de odolean, talpa gastei si izma buna.



Toate aceste plante se maruntesc bine prin rasnita de cafea, se combina si apoi se adauga o lingurita intr-o cana cu apa clocotita. Se lasa la infuzat timp de 10 minute, dupa care se bea, la nevoie, cate o ceasca cu ceai cald, mai ales seara la culcare.



Acest ceai se recomanda in completarea tratamentului medicamentos prescris de medic, scrie sfatnaturist.ro.