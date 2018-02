Cum prepari cel mai eficient ceai gastric

Gastrita repezinta un grup de afectiuni inflamatorii ale mucoasei gastrice. Aceasta este determinata de agenti infectiosi (bacterii, virusuri, fungi, paraziti), agenti medicamentosi (aspirina, antiinflamatoarele nesteroidiene), alcoolul, fumatul, ciroza hepatica, boala cronica de rinichi si stomacul operat. Dintre agentii infectiosi, cel mai frecvent se intalneste infectia cu bacteria Helicobacter pylori, care se afla la nivelul mucoasei gastrice.

Iata care sunt simptomele gastritei: dureri in capul pieptului (apar, de regula, dupa mesele mai condimentate sau mai greu digerabile), senzatie de balonare, lipsa poftei de mancare, greata, migrene, ameteala, senzatia de „arsura“ in stomac (dureri surde permanente, cu iradieri dorsale), diaree, iar in cazul unei gastrite erozive, poate apărea hemoragie digestiva superioara, redusa cantitativ si scaun de culoare inchisa.



Tratamentul consta, in primul rand, intr-un tratament dietetic. In bolile de stomac manifestate prin balonari si aciditate crescuta, in ulcerul stomacal si duodenal, in colitele de fermentatie, ceaiurile gastrice aduc un ajutor pretios, completand tratamentul indicat de medic.



In acest scop, s-au pus la dispozitia bolnavilor de stomac doua ceaiuri, in formula carora intra plante cu proprietati antiseptice, usor astringente, cicatrizante si calmante ale durerilor.



Potrivit farmacistului Corneliu Constantinescu, exista doua formule din plante medicinale foarte eficiente in caz de gastrita.



Prima formula pentru ceai gastric: flori de coada soricelului, flori de galbenele, flori de musetel, radacina de odolean, menta si papadie.



Toate plantele enumerate mai sus se maruntesc bine prin rasnita de cafea, se combina si apoi se adauga o lingurita intr-o cana cu apa clocotita. Se lasa la infuzat timp de 10 minute.



