Cum poţi slăbi cu cartofi fierţi şi copţi

Dr. Mencinicopschi a explicat care sunt beneficiile cartofilor. Consumati cu moderatie, cartofii fierti sau copti ajuta la pierderea kilogramelor.

"Cartoful este un aliment valoros, fiind una dintre putinele surse alimentare cu efect alcalinizant puternic asupra mediului intern, daca este consumat fiert sau copt. Evitati cartofii prajiti, mai ales in uleiuri sensibile la temperatura (ex. ulei de floarea-soarelui), acestia devenind periculosi pentru sanatate deoarece: se imbiba cu grasime arsa cancerigena; apar compusi neurotoxici; capata densitate energetica foarte mare (peste 300Kcal/100g). Cartofii fierti si copti nu ingrasa, stimuleaza cresterea ratei metabolismului bazal cu circa 20% si, consumati cu moderatie, ne pot ajuta sa pierdem cateva kilograme in favoarea siluetei", a explicat Dr. Mencinicopschi.



In plus, sunt alimentele cele mai bogate in potasiu.

Institutul de medicina din SUA ii incurajeaza pe oameni sa ia 4.700 de mg de potasiu in fiecare zi. Acesta contracareaza efectele nocive ale consumului exagerat de sare si mentine tensiunea arteriala in limite normale. Iar 227 de grame de cartofi copti contin 1.000 mg de potasiu.