Cum poate România să rămână un centru IT puternic. "Acesta este comandamentul numărul 1"

Subsidiara românească a gigantului japonez NTT Data, una dintre cele mai mari companii IT din lume, care are peste 100.000 de angajaţi, a încheiat anul cu cea mai mare creştere a cifrei de afaceri din întregul concern – 48%. IT-iştii clujeni de la NTT Data România lucrează direct cu mari companii precum BMW, Volkswagen, Deutsche Bank, Continental şi Virgin Media.

Daniel Metz a vorbit cu jurnaliştii clujeni despre viitorul industriei IT din România: „Noi avem în momentul de faţă o strategie de creştere agresivă a valorii adăugate a proiectelor în care suntem implicaţi. Acesta este răspunsul meu la viitorul IT-ului în România. Dacă vrem să rămânem în România cu o industrie IT puternică trebuie să avem curajul să intrăm pe o zonă de servicii cu o valoare adăugată mult mai mare. Acesta este comandamentul numărul 1. Aceasta ar însemna o schimbare a abordării modelului de business adoptat de către firmele IT, în sensul că acestea ar trebui să se concentreze pe preluarea întregului proiect şi pe realizarea lui de la A la Z, nu să se rezume doar la preluarea unor bucăţi din proiect", a declarat Daniel Metz, citat de Adevarul.ro.

Asta înseamnă să mergi la BMW şi să discuţi direct cu utilizatorii sistemelor de acolo şi să-i asculţi pe ei, să vezi ce doresc ei şi ce modificări vor să facă la sistemele actuale, spune directorul clujean. Acum peste 80% din IT-iştii din Germania optimizează în permanenţă sitemele IT existente. Ei ţin în picioare sistemele IT ale marii industrii germane şi ale marii industrii mondiale. "Noi trebuie să avem capacitatea de a merge direct la aceste companii, să preluăm aceste proiecte, să le concepem şi să livrăm produsul final, serviciile de care au nevoie, fără a fi numai o parte într-un lanţ", explică Metz.

