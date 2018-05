Cum poate fi controlat sistemul imunitar. Testul "Omului de gheaţă"

Rezultatele unui studiu care a folosit metoda Wim Hof arata ca o persoana poate in mod constient sa isi controleze sistemul imunitar si raspunsul corpului sau la factori negativi. Wim Hof este un detinator de record mondial si faimos in toata lumea pentru capacitatea lui de a rezista frigului. Pentru aceasta rezistenta la frig, el a fost poreclit “Omul de gheata”.

Cercetatorii condusi de Matthijs Kox de la Radboud University Medical Center din Olanda au studiat metoda lui Wim Hof, care se aseamna foarte mult cu tehnica tibeta „tummo” (yoga caldurii interioare) si care implica meditatia si activarea celui de-al treilea ochi, exercitii de respiratie si expunerea la temperaturi joase.



Cercetatorii au folosit aceste tehnici pentru a antrena 12 voluntari. In cadrul studiului au participat 24 de voluntari. 12 au fost antrenati folosind metoda Omului de gheata, iar alti 12 nu au trecut prin nici un fel de antrenament. Ei au facut apoi teste, dupa ce le-a fost injectata o bacterie care provoca simptome asemanatoare racelii. Voluntarii care se antrenasera prin metoda Hof au raportat mult mai putine si mult mai putin intense simptome ale racelii decat cei care nu s-au antrenat. De asemenea, corpurile voluntarilor antrenati produceau cantitati mai mici de proteine care au legatura cu inflamatiile si de asemenea, proteina interleukin-10 care are legatura cu lupta impotriva inflamatiilor a fost inregistrata in cantitati mult mai mari.



„Sistemul nervos si sistemul imunitar erau considerate innascute, care nu pot fi controlate in mod voluntar de catre fiintele umane. Dar acest studiu demonstreaza ca, prin invatarea si practicarea unor tehnici, in cadrul unui program scurt, sistemul nervos simatic si sistemul imunitar, pot fi intr-adevar influentate”, scrie revista stiintifica PNAS, unde acest studiu a fost publicat.



„Neurobiologii si imunologii cu viziuni traditionale au fost sceptici. Ei cred ca studiul intercatiunii dintre sistemul nervos si sistemul imunitar este un domeniu aflat in umbra, dar acest studiu demonstreaza aceasta legatura", a spus Guiseppe Matarese, un imunolog de la Universitatea din Salerno, Italia, care a fost la randul sau implicat in efectuarea acestui studiu.