Cum poți afla dacă ai energii negative în casă cu ajutorul unui pahar cu apă

Cum afli daca ai energii negative in casa? Prin ce modalitati poti descoperi daca printre cauzele nelinistii tale se numara prezenta spiritelor rele in mediul inconjurator? Exista un truc prin care poti afla asta, o modalitate care implica un simplu pahar cu apa.

Cele mai multe metode de depistare a energiilor negative sunt destul de complicate. Unele dintre ele presupun incantatii pe care trebuie sa le stii din memorie, altele ritualuri destul de periculoase pentru obiectele din jur.

Te poti folosi de lumanari sau de ierburi aromatice pentru ca divinitatea sa iti spuna daca esti pandit de cel necurat, insa multe din aceste practici sunt criticate de lumea crestina, considerate pagane.

Unul dintre trucurile care nu are nimic de-a face cu vrajitoria implica apa, un ‘instrument’ viu, despre care cercetatorii au aflat recent ca are memorie, ca poate sa comunice cu noi si ca isi schimba compozitia fizica si aspectul in functie de vibratiile care persista in mediu.

Celelalte ingrediente de care ai nevoie sunt otetul de mere si sarea. Poti folosi un pahar mare sau o ceasca pentru a amesteca cele trei ingrediente.

Se amesteca in partile egale (1/3 de pahar din fiecare) cu o lingura de metal. Metalul, la fel ca si apa, transmite informatia, spre deosebire de plastic, care doar o infatiseaza si nu o reproduce.

Pune paharul cu apa, sare si otet in orice colt al casei unde te-ai simtit prost in ultima vreme. Daca dupa o zi observi ca pe urmele paharului au aparut niste urme ciudate, ori ca lichidul nu miroase a otet, atunci e semn ca in casa ta exista energie negativa.

