Cum l-a "reevaluat" Liviu Dragnea pe Sorin Grindeanu: Acum nu mai este manevrat

Președintele PSD Liviu Dragnea susține că fostul premier Sorin Grindeaun a redevenit, după debarcarea din funcție și excluderea din PSD; omul pe care-l știa și pe care l-a susținut pentru mai multe funcții.

Într-o emsiune la Antena 3, Liviu Dragnea a relatat și etapele reevaluării lui Sorin Grindeanu și numirea sa la șefia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

"Am spus de la tribuna PSD (n.r. la ședința la care S. Grindeanu a fost exclus din partid) că a fost manevrat de anumite forțe. Atunci, acum nu mai este. Sorin Grindeannu este același om ca în 2015, când l-am susținut pentru atâtea funcții, până la cea de premier. "

Pe lângă această reevaluare personală, șeful PSD a precizat că și premierul Mihai Tudose a avut un rol important în revenirea lui Sorin Grindeanu. "Am avut o discuție cu Mihai Tudose, in care mi-a sugerat că ar fi bine să vorbesc cu Sorin, pentru a-l recupera în aparatul central, fiind un om cu experiență. M-am intersat si am aflat de ANCOM, iar Mihai mi-a spus că Sorin e bun. Avem prea mulți dușman în afara partidului ca să mai zgândărim niste supărări pe care le avem în interior," a mai spus Liviu Dragnea.

Fostul premie a primit, marţi, raport favorabil din partea comisiilor parlamentare pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).