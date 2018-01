Cum l-a convins Dăncilă pe Kelemen Hunor: "Mi-a plăcut că a răspuns fără să se uite la Dragnea"

Firea: Nu mai vreau să particip la o nouă remaniere. Dăncilă e foarte religioasă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că partidul va decide vineri dacă o va susţine pe Viorica Dăncilă pentru funcţia de premier, precizând că prim-ministrul desemnat a răspuns la toate întrebările fără să se uite la Liviu Dragnea.

"Am discutat despre relaţiile româno-maghiare într-un an sensibil cum e anul Centenarului şi am ridicat problema descentralizării pentru ca în programul de guvernare votat în 2016 există în continuare şi un capitol despre descentralizare, am vorbit despre ce credem noi că trebuie făcut în acest an şi, bineînţeles, aceste probleme vor fi în continuare analizate, vom aştepta programul de guvernare. (...) Decizia o vom lua luni, 29 ianuarie, după audierile în comisia de specialitate. Am convocat deja o şedinţă a grupurilor reunite, luni, la 12.00, sau imediat după audierile din comisiile de specialitate. (..) Mi-a plăcut că a răspuns la toate întrebările fără să se uite la preşedintele Dragnea", a spus Kelemen Hunor.

Referitor la posibilitatea de a intra la guvernare, Hunor a spus: "Nu am discutat. Acest subiect a fost închis anul trecut după alegeri, au majoritatea, aritmetica e aritmetică, iar acest subiect nu a fost dechis de PSD nici azi, nici ieri".