Cum iubesc bărbaţii în funcţie de zodie

Dacă vă întrebaţi cum este partenerul vostru în dragoste, vă propunem să vă faceţi o idee în funcţie de zodia lui.

Berbec

In spatele imaginii de playboy, se ascunde un tip de moda veche, cu valori traditionale. Surprinzator sau nu, idealul barbatului nascut in zodia Berbec e sa gaseasca o virgina cu care sa imparta eternitatea, desi are o multime de relatii. Tine minte ca ii place sa incalce regulile si in fata dragostei va schimba orice. Prin definitie, este nepoliticos, egocentrist si nu isi cere niciodata scuze, dar dragostea poate schimba asta. Totusi, consecventa nu este unul dintre atuurile lui, asa ca depind de tine sa il tii in lesa. Daca reuseste sa isi ceara scuze atunci cand a gresit, inseamna ca ai ajuns departe.

Taur

De la Taur asteapta-te sa fi coplesita cu afectiune si atentie. Nu trebuie sa cauti indicii ale sentimentelor lui, pentru ca atunci cand iubeste, nu este timid. Taurului ii place sa prinda radacini, asa ca vei avea o relatie stabila. Totusi, lucrurile nu sunt atat de roz, pentru ca imediat ce va sti ca se poate baza pe tine, va deveni delasator. Va trebui ca tu sa fii cea care mentine flacara aprinsa si, daca vei reusi asta, vei trai o luna de miere continua.

Gemeni

Gemenii se cufunda rapid intr-o lume de basm in care tu vei fi cea mai pretioasa persoana. Distractie, glume bune, conversatii pe masura, toate pana cand faci greseala de a pomeni ceva despre viitor sau despre relatia voastra. Atunci se va schimba cat ai clipi. Responsabilitatea nu este punctul forte al barbatului Gemeni. Ii place sa aiba cat mai multe posibilitati, orice punct de cotitura facandu-l sa tremure. Daca el va simti ca libertatea ii este in pericol, nu conteaza cat de relaxata esti tu sau cat de fericita este relatia voastra.

Rac

Racul merge intr-o singura directie si anume o relatie serioasa. Isi arata afectiunea fiind posesiv si de moda veche. Desi intra usor in rutina de iubit, rareori iti va spune direct care sunt nevoile lui. Pentru el, iubirea este o adevarata drama, asa ca va trece de la o stare la alta pentru a-si face loc in inima ta. Testul suprem insa, pentru tine, va fi intalnirea cu mama lui. Daca reusesti sa te bagi pe sub pielea ei, el se va transforma complet intr-un barbat de casa, care te va iubi si te va pretui toata viata.

Leu

Singuratatea nu ii sta in caracter Leului, pentru ca atunci nu ar mai avea cine sa il adore. Daca poti sa treci peste pornirile lui egoiste, te vei bucura de toata atentia lui. Leul nu cunoaste limite si ar face orice ca sa te convinga. Tu vei fi muza lui, iar el iti va arata permanent recunostinta. Pentru el, nivelul la care a ajuns relatia voastra se masoara in sumele de pe bonurile de cumparaturi. Se va mandri cu tine peste tot, mai ales in cercul lui de prieteni, te va etala pretutindeni si va vrea sa isi petreaca tot mai mult timp cu tine. Dar daca ii iesi din cuvant, nu va ezita sa ia masuri drastice.

Fecioara

Barbatii din zodia Fecioarei adora sa se indragosteasca, pentru ca dragostea inseamna obsesie, iar obsesia inseamna munca. Da, in fiecare dintre ei se ascunde un mic maniac. Va dori sa afle totul despre tine in cele mai mici detalii. Dar nu te astepta sa se laude cu munca lui de detectiv, pentru ca Fecioarelor nu le place sa para vulnerabile. Se va stradui sa afle cine esti si ce-ti place, totul pentru a-ti intra mai bine in gratii.

