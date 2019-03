Cum îţi dai seama cât de proaspăt este un ou. Ai nevoie doar de un pahar cu apă

Dacă le depozitezi corect, ouăle rezistă foarte bine destul de mult timp. Ba chiar sunt bune de mâncat şi după ce trec de termenul de valabilitate înscris pe coajă. Totuşi, cum îţi dai seama cu exactitate cât de proaspete sunt?

Daca ai oua de mai mult timp in frigider, e greu sa-ti dai seama cat de bune mai sunt pentru consum. Prima metoda pe care o stii probabil de la bunici este sa pui oul pe o suprafata plana si sa-l invarti. Daca se invarte usor, inseamna ca e proaspat. Daca se invarte putin si se opreste rapid, mai bine il arunci.

Pe langa aceasta metoda, mai exista una, care iti zice cu exactitate cat de vechi este oul. Aceasta se bazeaza pe stiinta: cojile de ou sunt poroase si, in timp, permit aerului sa intre in interior. Astfel, cu cat este mai vechi oul, cu atat intra mai mult aer in el si pluteste.