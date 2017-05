Cum îşi motivează votul Mara Mareş, unul dintre cei 2 liberali au spus NU Coaliţiei pt Familie

Mara Mareş, cel mai tânăr deputat din Parlamentul României, este singurul liberal, în afară de Mihai Voicu care a votat împotriva iniţiativeie cetăţeneşti prin care care familia să fie formată exclusiv din bărnat şi femeie. Astfel, pe pagina sa de Facebook, Mara Mareş şi-a explicat votul. Mareş scrie că a votat conform conştiinţei, iar România are lucruri mai importante de făcut decât fragmentarea populației pe teme religioase și ultraconservatoare. "Aceasta este o tema falsă, menită sa dezbine, iar religia este o stare spirituală, nu un mijloc de manipulare politic", mai completează liberala.

Redăm, în continuare, mesajul Marei Mareş:

"Am asistat astăzi la un vot aproape în bloc pentru referendumul inițiat de Coaliția pentru Familie. Ca liberal, atunci când drepturile și libertățile altora sunt îngrădite, consider că trebuie să iau atitudine. Votul meu de astăzi a fost conform conștiinței și anume ÎMPOTRIVA acestui demers de declanșare al unui referendum pe tema familiei tradiționale. Coaliția pentru Familie dorește modificarea Constituției astfel încât FAMILIA să fie formată numai prin "căsătoria între un bărbat și o femei". Pe cale de consecință, o mamă sau un tată care își cresc singuri copiii, o bunica care își crește singură nepotul, doi frați orfani, un cuplu heterosexual sau homosexual care nu doresc respectiv nu pot sa se căsătorească, NU vor forma o familie. România are lucruri mai importante de făcut decât fragmentarea populației pe teme religioase și ultraconservatoare. Aceasta este o tema falsă, menită sa dezbine, iar religia este o stare spirituală, nu un mijloc de manipulare politic! Îmi propun ca până la sfârșitul mandatului meu sa apăr necontenit libertățile TUTUROR romanilor, indiferent de diferențele de orice natura dintre aceștia. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Gânduri bune și libere, Mara", a scris Mara Mareş, pe pagina sa de Facebook.