Cum îşi "justifică" Dăncilă greşelile gramaticale

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a spus, luni seară, la un post TV, că este om şi omul este supus greşelilor, afirmând că presiunea uriaşă exercitată asupra ei reprezintă motivul pentru care apar şi greşelile.

"Sunt om şi omul este supus greşelii. Este adevărat că este o presiune uriaşă şi din acest motiv apar şi greşeli. Da, poate am greşit, însă ceea ce pot să vă spun este că nu am greşit niciodată prin deciziile pe care le-am luat. Nu am luat niciodată o decizie împotriva oamenilor, din acest motiv am conştiinţa împacată", a spus Dăncilă.



Ea spune că mulţi dintre cei care au criticat-o şi jignit-o sunt cei care au luat decizii împotriva oamenilor şi le-au aplaudat, susţinând că în urma Guvernului va rămâne ceea ce a făcut şi speră ca oamenii să o judece pornind de la aceste lucuri, scrie news.ro.



"Mulţi dintre cei care m-au jignit au avut un comportament atât de nefiresc, sunt cei care de-a lungul timpului au luat decizii împotriva oamenilor şi unii chiar le-au aplaudat. Au tăiat pensii, salarii, au închis şcoli, spitale. Eu sunt un om modest şi cu bun-simţ, cu frică de Dumnezeu şi tot ceea ce fac, fac în folosul oamenilor şi cred că asta va rămâne. Nu vor rămâne nici jignirile, nici atacurile la persoane şi va rămâne ceea ce facem noi. Sper ca oamenii să mă judece pornind de la aceste lucruri", a mai explicat premierul.