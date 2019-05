Cum încearcă Opoziția să dărâme Guvernul PSD-ALDE

Se pregateste terenul pentru motiunea de cenzura

Liderii Opoziției au vorbit încă din seara de duminică, imediat după primele exit-polluri, de ideea depunerii unei moțiuni de cenzură, prin care să se forțeze schimbarea Guvernului Dăncilă, lipsit de legitimitate, spun ei, după rezultatul de la europarlamentare.

Șefii PNL, Ludovic Orban și Rareș Bogdan, au fost primii care au anunțat public depunerea unei moțiuni de cenzură în perioada imediat următoare.

Fostul jurnalist Realitatea TV Rareș Bogdan a anunțat că partidul pe care îl reprezintă va depune o moțiune de cenzură împotrivă Guvernului PSD-Alde.

Actuala guvernare nu mai are legitimitate, spune Bogdan, care a menționat că Ludovic Orban este pregătit să preia frâiele. "Guvernarea PSD nu mai are legitimitate și trebuie să părăsească de urgență Guvernul! PNL e pregătită începând de mâine să-și asume guvernarea. Cu siguranță vom depune o moțiune de cenzură. Așa cum ne arată numărătoarea până în acest moment, se pare că Victor Ponta a trecut pragul electoral și o să vedem o hemoragie intensă din partea PSD spre Pro România.

În orice caz, PNL va iniția o moțiune de cenzură împotrivă unui guvern ce nu mai este legitim să conducă această țara. Cu 24%, cât vor avea, nu mai pot conduce România! Avem un prim ministru desemnat în persoană lui Ludovic Orban. Sunt convins că va încerca să formeze o majoritate guvernamentală prin cooptarea altor forțe politice", a spus Rareș Bogdan diuminică seara.

Și Dan Barna, șeful USR, a declarat luni că formațiunea sa va începe, în zilele următoare, negocierile în Parlament pentru depunerea unei moţiuni de cenzură şi ar putea susţine un Executiv non-PSD, fără să facă parte din el.

Condiţia ar fi ca acest guvern să aibă obiectivele ''Fără penali în funcţii publice'', corectarea OUG 114 şi alegerea primarilor în două tururi, a anunţat luni preşedintele partidului, Dan Barna.

"Am spus încă de aseară că varianta legitimă şi morală pentru România sunt alegeri anticipate, cu actualul Parlament nu poate să existe un Guvern funcţional...Strict la nivel Parlament, USR este gata să susţină un Guvern non-PSD fără să facă parte din acest Guvern, dar care Guvern să aibă pe programul său de guvernare 'Fără penali în funcţii publice', revenirea la alegerea primarilor în două tururi şi corectarea Ordonanţei 114. Aceasta este poziţia pe care o avem în momentul de faţă", a afirmat Dan Barna, potrivit Agerpres.

"Vom susţine moţiunea de cenzură fără niciun dubiu...În momentul de faţă, nu se poate guverna serios pentru România cu o majoritate care este cea din Parlament, care nu mai este legitimă", a susţinut liderul USR.

Dacian Cioloș spune că, pentru a putea construi o nouă majoritate parlamentară, este nevoie de alegeri anticipate:

„Credem că asta e forma cea mai directă şi democratică de a relegitima forţe politice în Parlamentul României ca să putem construi o majoritate politică gata să guverneze. După ce lucrurile se limpezesc şi în PSD, şi avem premisele pentru asta, ar trebui să ne gândim foarte serios. Românii au dat un semnal că această primenire poate avea loc, această clarificare a relegitimării unor forţe politice în parlament care să guverneze pentru România şi în interesul românilor, nu al unor lideri de partid. Acest lucru e posibil. Suntem gata să fim părtaşi la un astfel de proces. Putem să guvernăm în urma unor alegeri pentru Parlamentul naţional", a declarat Dacian Cioloş la Digi24.

Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, susține că partidele de opoziție trebuie să preia cât mai rapid posibil guvernarea.

În cazul în care nu ar fi capabile să implementeze toate măsurile promise, susține Socol, ar fi vorba doar de minciună și manipulare.

„Votul românilor trebuie respectat. Emotia a trecut să vedem și rațiunea. Destrucția am văzut o, să vedem construcția. Partidele de opoziție trebuie să preia cât mai rapid posibil guvernarea și să aplice TOATE măsurile pe care au promis că le implementează în primele 24 de ore, prin vocea senatorului Florin Cîțu & co si programul USR. Au declarat si aseara acest lucru. Altfel, nu este decat minciună și manipulare. Sigur, acum vă vor prosti că nu pot, că nu i lasă greaua moștenire. Insa nu va lasati fraieriti, auditul economiei este facut zi de zi de catre BNR, FMI, CE, agentiile de rating - asta in afara de documentele oficiale transmise de Guvern catre Comisia Europeana. Totul e transparent, validat, verificat de catre Eurostat, CE, FMI s.a Deci nu tine abureala cu greaua mostenire deloc. Sau tine doar ptr fraieri", a precizat șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor, a apreciat mesajul lui Cristian Socol.