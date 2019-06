Cum își imaginau viitorul oamenii din secolul trecut

Cu siguranță ți-ai imaginat mai multe scenarii despre cum ar putea arăta lumea în viitor. Ei bine și oamenii din secolul trecut au făcut-o. Iată care era viziunea oamenilor din secolul XX despre de viitor și cât de aproape e de realitate.

Potrivit lui Peter Bowler, istoricul și autorul cărții „A History of the Future: Prophets of Progress from H.G. Wells to Isaac Asimov", oamenii din acea perioadă și-au imaginat un viitor în care tehnologia va evolua într-un mod spectaculos.

Cu alte cuvinte, speranța lor către un viitor mai bun era legat în special de tehnologie, pe care o considerau un fel de cheie a evoluției. Asta pentru că în secolul al XIX-lea și XX, progresul industrial era văzut ca fiind foarte important.

Astfel, orașele ar fi putut fi planificate în mod rațional și ar fi putut fi create și aeroporturi care le-ar fi făcut viața oamenilor mai bună. Lucruri care s-au întâmplat.

Cum credeau omenii din secolul XX că va arăta lume în viitor

De asemenea, istoricul mai spune că oamenii aveau tendința de a defini viitorul utopic în funcție de tehnologie. Astfel, mentalitățile din secolul XX asociau inclusiv relațiile sociale cu tehnologia.

„Oamenii se încadrau în ambele tabere, în ceea ce privește predicțiile. Unii erau entuziaști în legătură cu primele zboruri; Rudyard Kipling chiar scria despre o lume schimbată de utilizarea pașnică a aviației", a declarat Peter Bowler.

Însă, au existat și romane care prezentau o realitate mai sumbră, cum ar fi cel scris de H.G. Wells, care descria o civilizație care aproape a fost eradicată din cauza războiului.

„A existat o mișcare vehementă care a prezis că potențialul tehnologiei și al științei aveau să schimbe și statutul femeilor. Unii dintre oamenii despre care am scris credeau că femeile vor avea un control mai mare asupra vieții lor, datorită evoluției tehnologiei", a declarat Peter Bowler.

Sursa