Cum i-a răspuns Ianis Hagi lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB l-a ofertat

Ianis Hagi a lăsat o portiţă deschisă pentru un eventual transfer la FCSB. Abia revenit de la Fiorentina la Viitorul, fiul lui Gică Hagi a fost ofertat de Gigi Becali.

"Ianis stă un an jumătate la Viitorul şi 6 luni la Steaua şi după aia ajunge la o echipă mare. Asta e părerea mea. Ianis e foarte talentat. Are inteligenţă, vede bine jocul, are ambele picioare. Un an jumătate la Viitorul, şase luni la Steaua şi apoi Barcelona", a spus Gigi Becali.

Ianis Hagi a oferit un răspuns diplomatic.

"O să văd ce îmi rezervă viitorul. Fiecare are opinia lui. Îmi doresc să ajung cât mai repede la echipa naţională. Toţi tinerii din Liga 1 se gândesc la EURO 2020", a spus fiul lui Hagi.