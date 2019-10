Cum faci un bărbat să se îndrăgostească de tine?

Dacă vrei să faci un bărbat să se îndrăgostească de tine trebuie să fii tu îndrăgostită de tine! Apoi, să îi ceri ceea ce îţi doreşti, să ii permiţi să îţi ofere şi să fii tandră.

1. Nu îi face prea mult pe plac

Dacă nu merge să depui efort pentru a face relaţia în care ai intrat de curând să meargă, înseamnă că – poate – te străduieşti prea mult. Lasă-l să îţi câştige respectul şi afecţiunea. Bărbaţilor le place să ofere. Acest lucru, de a fi de folos unei femei, îi face să se simtă bine.

2.Spune ce crezi şi fă ce spui

Cel mai rapid mod prin care faci un bărbat să se îndrăgostească de tine este să îi câştigi respectul şi admiraţia.

O femeie care îşi ştie capacităţile şi limitele poate să le comunice uşor celuilalt.

Nu îţi petrece timpul imaginându-ţi că îl vei pierde dacă spui exact ce îţi trece prin cap. Multe femei fac această greşeală. Poate fi vorba despre orice. Dacă vrei să o luaţi mai uşor din punct de vedere sexual, dacă vrei să petreceţi mai mult timp împreună, dacă vrei să te sune la câteva ore după ce v-aţi văzut, nu la câteva zile, spune-i!

Dacă nu îi spui ce crezi o să te transformi, treptat, într-o partenera lipsită de forţă şi personalitate. O să capeţi frustrări, iar acestea duc la furie. Chiar dacă îi spui mai târziu ce îţi doreşti, el va fi confuz şi nu va înţelege ce vrei cu adevărat. Cel mai bine e să fii sinceră.

3. Vorbeşte mai puţin ascultă mai mult





Ca femeie, ai multe de spus. Şi ai nevoie de un bărbat care să te asculte. Dar şi bărbaţii au multe de spus. Uneori nu înţelegi ce spune pentru că e subtil. Niciodată un tip nu o să-ţi spună „Vrei să mă asculţi, te rog?” sau „Vreau să îţi vorbesc despre ziua de azi”. Dar, cu toate acestea, are nevoie să îl asculţi când îţi împărtăşeşte ce i s-a întâmplat sau când are nevoie de un sfat. Aşa că, dacă vrei să faci un bărbat să se îndrăgostească de tine, pune deoparte telefonul, vasele, laptopul, lasă totul deoparte şi ascultă-l. Dacă e nevoie, încurajează-l. Spune-i că eşti mândră de el, că are dreptate şi că îţi place când spune lucruri amuzante.

4. Trebuie să te iubeşti pe tine!

Un bărbat se va îndrăgosti de tine dacă tu eşti îndrăgostită de tine. Din păcate, puţine femei se apreciază cu adevărat. Indiferent din ce motive ţi-ai pierdut stimă de sine, recapăt-o! Trebuie să te îndrăgosteşti de tine!

Femeile care se plâng şi care nu au încredere în ele nu sunt atrăgătoare. Aceste lucruri influenţează totul. De la felul în care te mişti la felul în care faci sex, socializezi şi îţi împărtăşeşti sentimentele. Dacă nu te iubeşti cu adevărat, mai degrabă îl vei sufoca cu văicărelile tale. O să îi ceri constant validări şi, în scurt timp, dorinţa de a primi un compliment o să devină pentru el o cerinţă obligatorie.