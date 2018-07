Cum faci bijuteriile vechi să arate ca noi

Vrei sa ai bijuterii ca noi? Un simplu truc le poate transforma total.

Iata mai jos de ce ai nevoie pentru a prepara solutia minune pentru bijuterii stralucitoare, ca noi:



1 lingura de sare

1 lingura de bicarbonat de sodiu

1 lingura de detergent pentru vase

1 pahar de apa

1 bucata de folie de aluminiu



Incalziti apa in cuptorul cu microunde timp de 1-2 minute.



Puneti o bucatica de folie de aluminiu pe fundul unui pahar sau al unui bol micut. Turnati deasupra apa fierbinte, apoi

adaugati sare, bicarbonat de sodiu si detergent pentru vase. Puneti bijuteriile in acest amestec pentru 5-10 minute. Spalati bijuteriile sub jet de apa rece si stergeti-le cu o bucata de panza moale si uscata.