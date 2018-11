Cum era informat Dragnea despre dosarele antifraudă

Dragnea, a semnat in 2014, cand era ministru al Dezvoltarii, un protocol de colaborare cu Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF), in baza caruia avea acces constant la o serie de informatii despre investigatiile in curs.

Aceste date confidentiale trebuiau transmise lunar, iar DLAF trebuia sa mai informeze daca era sesizat DNA in vreunul din cazuri



Protocolul a fost semnat in februarie 2014, perioada in care Liviu Dragnea conducea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si ocupa demnitatea de vice-prim ministru. Politicianul a ocupat aceste functii in perioada decembrie 2012 - mai 2015.



In februarie 2014, DLAF era condus chiar de actualul sef Andrei-Atila-Luca Chendi. Acesta a fost numit pentru prima data la conducerea DLAF in perioada iulie 2013 - iulie 2016. El a revenit la conducerea DLAF in octombrie 2018, dupa ce procurorul Marius Vartic si-a dat demisia din functie.



Motivul surprinzatoarei demisii a lui Vartic, speculat de mass-media, a fost numirea lui Toni Grebla la sefia SGG - care coordoneaza activitatea DLAF. Asta in contextul in care Vartic a fost procurorul DNA care l-a trimis in judecata pe Grebla, in dosarul de coruptie.



"DLAF transmite lunar"



In esenta, obiectul "Protocolul de cooperare" dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF) stabilea domeniile si procedurile de cooperare interinstitutionala. Asta in contextul in care MDRAP gestiona mai multe proiecte in cadrul unor programe regionale de dezvoltare finantate din fonduri europene.



In cadrul protocolului se prevede:



"2.2.1. DLAF declanseaza verificari preliminarii si investigatii, dupa caz, conform procedurilor proprii, ca urmare a sesizarilor primite de la MDRAP cu privire la posibile fapte de natura penala, in legatura cu gestionarea, obtinerea sau utilizarea fondurilor europene si informeaza MDRAP privind stadiul acestora si/sau rezultatul verificarilor/investigatiilor efectuate.



2.2.2. La data intrarii in vigoare a prezentului protocol, DLAF transmite MDRAP evidenta controalelor aflate in investigare la nivelul institutiei, a controalelor confirmate sau neconfirmate din punctul de vedere al Departamentului, si transmise la DNA sau parchetul competent (continand date care sa permita identificarea proiectelor -in masura in care sunt detinute de DLAF- in special codul SMIS, denumirea proiectului, numarul contractului de finantate, denumirea beneficiarului proiectului, numarul contractului economic, denumirea contractorului).



2.2.3. Lunar, (in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a fiecarei luni) DLAF transmite stadiul actualizat al controalelor aflate in investigare sau finalizate."

