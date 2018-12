Cum curăţăm corect maţele de porc: Greşeala care te poate îmbolnăvi grav

Cum se curăţă maţele de porc

Cum se apropie Craciunul cu pasi repezi, si cum nu va exista masa de Craciun si de Revelion fara carnati, lebar, toba si alte preparate traditionale, m-am gandit sa va prezintam o serie de sfaturi utile si retete pentru prepararea carnii de porc. In articolul de astazi va propun sa invatam impreuna, o operatiune nu foarte placuta insa foarte importanta de la care incepe orice reteta de preparare a carnatilor dar si altor preparate din porc pe baza de intestine.

Curatarea corecta a intestinelor este importanta, pentru ca pornind de la aceasta operatiune depinde succesul sau din contra esecul preparatelor traditionale din carne de porc. Pentru preparate cu gust autentic romanesc, ca la mama acasa, trebuie sa respectam anumite reguli de preparare.

Matele de porc vor fi folosite in functie de destinatia umpluturii, astfel ca intestinele subtiri vor fi folosite pentru carnati, cele groase pentru caltabos, sangerete sau lebar, iar stomacul sau vezica( mai rar) pentru toba.

Se incepe cu golirea continutului intestinelor – initial se elimina continutul prin masaj usor, apoi alegem matele in functie de calitatea lor, eliminam grasimea de pe ele, le intoarcem pe dos si le spalam bine.



Dupa aceea le intorcem din nou pe fata si cu un cutit din lemn sau cu muchia unui cutit ( partea care nu taie) curatam suprafata lor, apoi le intoarcem din nou pe dos, le curatam, si vom repeta aceasta operatiune de cateva ori. Avem grija sa clatim dupa fiecare operatiune de curatare, in apa cu otet, dupa care se vor freca ambele parti ale intestinelor cu sare.

Dupa ce se vor scurge cele 30 de minute vom clati intestinele in apa rece cu otet de mai multe ori si pe interior si pe exterior.

In ceea ce priveste intestinele groase si burta, pe langa toate operatiunile de mai sus, in momentul sararii se mai presara peste ele si niste ceapa tocata marunt.

Dupa spalare intestinele le asezam in apa rece unde vor ramane pana la folosire. Daca vrem sa le pastram mai mult, le vom aseza intr-un borcan de sticla cu multa sare si le vom da la rece.

Intestinele subtiri sunt greu de intors pe dos din cauza ca sunt foarte lungi. Cei care nu reusesc aceasta operatiune, pot curata cu muchia cutitului exteriorul pana ce matul este complet curat, dupa care se clateste interiorul cu multa apa.

Daca vreti sa va asigurati ca intestinele, in special cel gros si burta , nu vor avea nicio urma de miros, le puteti trata cu un amestec de sare de lamaie si bicarbonat de sodiu. Dupa ce ati lasat la inmuiat intestinele in apa calduta, in jur de 30 de minute, le frecati si pe interior si pe exterior cu aceasta solutie pana le dispar toate mucozitatile. Clatiti apoi intestinele in apa cu otet si ceapa si isi vor pierde orice miros.

Daca folositi intestine care au fost conservate cu sare sau uscate, inainte de folosire inmuiati-le in apa calduta pentru rehidratare si pentru o buna elasticitate, conform anunturi-agricultura.ro.