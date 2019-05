Cum contraatcă Drganea amenințarea Comisiei Europene cu ,, opțiunea nucleară''

PSD va reacţiona şi va trimite la Bruxelles o scrisoare în care va răspunde acuzaţiilor aduse de Frans Timmermans. O spune chiar șeful social democraților, care îl atacă pe președintele Comisiei Europene.

Liviu Dragnea l-a acuzat de lipsă de reacţie la problemele din Olanda și a vorbit și despre miliardele de dolari aduşi din Rusia în ţara lui Timmermans, unde procurorii ar fi făcut înţelegere cu băncile.

,,Când a ajutat vreodata Frans Timmermans PSD-ul? Hai să fim seriosi nu există in legea adoptata de Parlament(legea care modifică Codul penal și cel de procedură penală - n.r.) niciun articol neconstituțional(...) Nu am văzut nicio reacție din Olanda, de unde e domnul( Timmermans n.r.) în legatură cu miliardele de dolari proveniți din Rusia care s-au spalat in banci olandeze. Ce-au facut procurorii de acolo? Au facut întelegeri cu cei din banci. Cum e respectarea statului de drept?'' a spus, acuzator, Dragnea.