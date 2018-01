Cum comentează Petre Daea conflictul Tudose-Dragnea care zguduie PSD-ul

FOTO EXPLICATIE: Petre Daea

Ministrul Agriculturii Petre Daea nu se grăbește să comenteze despre problemele din interiorul Partidului Social Democrat.

Social democratii numără orele până când vor tranșa lucrurile în Guvern. Se întâlnesc luni și stabilesc dacă mai fac schimbări în executiv.

Deși se duc lupte între tabăra Dragnea și tabăra Tudose și sunt vehiculate multe nume pentru schimbare, miniștrii ori nu vor să comenteze, ori văd doar partea plină a paharului.

Iată ce spune ministrul Agriculturii, Petre Daea atunci când e întrebat de coflictul Dragnea-Tudose.

”Eu știu că se muncește în România și se realizează lucruri importante în țară. Din 5 ianuarie, România are 664 de milioane, bani europeni pe care îi are în vistieria țării, urmare a faptului că am dat subvențiile începând cu primul minut din ziua de 17 octombrie, iar până acum am dat la peste 90% subvenția ca avans și peste 70% ca plată regulara. Iată preocupările noastre și ale partidului si guvernului pentru rezolvarea problemelor din țară”, a spus Daea la Realitatea TV.