Cum au fost prinși prietenii lui Dragnea că fac evaziune. Interceptări telefonice

Toți oamenii lui Dragnea...

Sute de interceptări telefonice și ambientale, care îi au ca protagoniști pe fostul deputat PSD Adrian Simionescu și pe cumnatul său, afaceristul Marian Fiscuci, primul acționar majoritar al firmei Tel Drum, au fost depuse la Înalta Curte.

Fostul parlamentar discută liber la telefon despre afaceri, în timp ce trebuia să lucreze în favoarea celor care l-au votat în Legislativ, potrivit Ziare.com.

"Deși, ca administrator, figura fiul meu, activitatea de administrare a firmei a fost realizată de mine, inclusiv semnarea documentelor privind realizarea tranzacțiilor dintre Proinvest și Fan Speed, pe de o parte și Fan Speed și clienții finali ai utilajelor agricole, pe de altă parte.

Fiind solicitat de procuror să lămuresc cele aproape 300 de interceptări telefonice din care rezultă că eu mă ocupam de activitatea curentă a firmei Sady Com în sensul că discutăm cu clienții, stabileam prețuri și modalitatea de încasare și transmiteam angajaților coordonatele livrării unor produse, confirm că am realizat o parte din aceste activități".

Declarația aparține fostului deputat PSD de Teleorman, Adrian Simionescu (parlamentar în perioada 2012-2016) și a fost data pe 17 noiembrie 2017 la DNA, în dosarul în care acesta este judecat pentru efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută și complicitate la evaziune fiscală.

Fostul parlamentar a recunoscut practic că în timp ce era membru al Legislativului se ocupă și de afacerile personale, prin societățile pe care le controla: Fan Speed Nikopole (Bulgaria) și Sady Com Turnu- Măgurele (Teleorman). El a recunoscut parțial acuzațiile DNA din acest dosar.

În același dosar au mai fost trimiși în judecată cumnatul fostului parlamentar PSD, afaceristul Marian Fiscuci și firma controlată de acesta, Proinvest SRL Alexandria. Acuzația DNA: evaziune fiscală.

Cine sunt principali actori ai afacerii



Adrian Simionescu a fost vicepresedinte PSD Teleorman in perioada 2001-2012, fiind mana dreapta a lui Liviu Dragnea la conducerea organizatiei locale de partid. Politicianul a ocupat intre 2008 si 2009 functia de vicepresedinte al CJ Teleorman.



Marian Fiscuci este prieten din copilarie al lui Liviu Dragnea, donator constant la PSD, a figurat timp de 4 ani in actele Tel Drum. A fost primul proprietar al firmei Tel Drum. Fiscuci si Dragnea sunt prieteni vechi, cei doi au absolvit impreuna in 1980 Colegiul Unirea din Turnu Magurele. Fiscuci a cumparat actiunile Tel Drum la privatizarea din 2001.



De altfel, in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, anchetat de DNA, Fiscuci este cercetat pentru constituirea unui grup infractional organizat. Practic, afaceristul ar fi devenit scriptic actionar majoritar al Tel Drum si a actionat si ca un interpus al liderului PSD in administrarea societatii comerciale. In realitate, cel care ar fi controlat firma era liderul PSD.



Proinvest Alexandria este administrata de Marian Fiscuci. Potrivit cererii DNA depuse la Tribunalul Bucuresti, de blocare a lichidarii Tel Drum, o parte din societatile care au emis aceste instrumente de plata sunt societati care ar fi controlate de persoane apropiate de firma Tel Drum. Este vorba de persoane fizice care fac parte din grupul infractional organizat din care ar face parte din societatea Tel Drum. DNA da exemplu firmele Proinvest si Megacom Agregate.



Potrivit unei dezvaluiri Rise Project, Simionescu, prin firma Sady Com, a incasat de la Tel Drum peste 19 milioane de lei, iar Fiscuci, prin Proinvest, s-a alimentat cu peste 28 de milioane de lei. In paralel, Fiscuci a donat peste jumatate de milion de lei la PSD Teleorman, in timp ce Simionescu a contribuit cu 14.500 de lei.

"Conduce muierea, tu sa ma crezi"



Potrivit interceptarilor, Simionescu era relaxat, si povestea partenerilor de afaceri ca sotia sa este doar un paravan in firma.



Adrian Simionescu: Nu, ca eu nu am voie doar Fanica (sotia deputatului-n.red.), ca eu teoretic nu mai sunt la firma. Cu toate ca le pun... (expresie triviala- nota DNA), daca sunt actionar nu trebuie sa ma duc si eu in interes de servici pana la urma... legea lui ANI (expresie triviala- nota DNA)... sunt actionar suta la suta, dar nu mai sunt administrator, stii, eu pa cine oi pacali, da' asta suntem (ironic - nota DNA).

Prieten: Asa facem legile, ca sa...

Adrian Simionescu: Da, deci eu sunt actionar suta la suta, dar nu mai conduc eu, conduce muierea, tu sa ma crezi (tonul este ironic - nota DNA).

Prieten: Da. Corect.