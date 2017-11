Cum au băgat medicii în spital o femeie care cântărea 490 de kilograme

Pompierii din Argentina au fost nevoiți să dărâme un zid pentru a permite unei femei de 490 de kilograme să-și părăsească casa. Aceasta urma să fie internată în spital pentru tratament, scrie presa locală.

Potrivit site-ului rosario3.com, femeia de 490 de kilograme poartă numele de Isabella și are 32 de ani. Ea locuiește la 340 de kilometri nord de Buenos Aires.



Imaginile publicate de presa locală arată cum femeia a fost socasă din casă, întinsă în patul său, urcat apoi într-un camion al apărării civile.



O mare parte a corpului Isabellei și-a pierdut sensibilitatea, iar pe picioare i-au apărut tumori din cauza obezității sale extreme.



"Am fost mereu grasă. Am părăsit școala din cauza discriminărilor pe care le-am suferit. Mi-am reluat studiile mai târziu pentru a fi cineva în această viață. Azi acest lucru pare imposibil", a declarat ea pentru Clarin.



În urmă cu 8 ani, Isabella cântărea 130 de kilograme, iar atunci când tatăl ei a murit, a căzut în depresie și a început să crească în greutate.



"Vreau să mă tratez și să trăiesc", a spus tânăra înainte de a fi dusă la spitalul din Rosario.