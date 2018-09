Cum au ajuns doi psihologi celebri să fie citați în motivarea condamnării lui Dragnea

Într-una dintre cele aproape 500 de pagini ale motivării deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea, în dosarul angajărilor fictive din Teleorman, judecătorii fac trimitere la "studii sociologice", atunci când arată cum politicianul a instigat-o pe șefa Direcției pentru Protecția Copilului să le mențînă în funcții pe cele două secretare PSD. Politicianul se declara acum nemulțumit.

Magistrații completează zecile de declarații date de inculpați și martorii din dosar cu citate din celebrii psihologi Fred Edward Fiedler și Robert Tannenbaum.



Judecătorii au explicat cum funționează mecanismul puterii, în contextul în care Dragnea ocupă două funcții vitale: președinte al CJ Teleorman și președinte al PSD Teleorman. "Conducerea și puterea sunt esențial sinonime", este unul dintre citatele din sentința.

Una dintre zecile de declarații relevante, privind autoritatea politicianului în județ, este a unei angajate din cadrul Direcției de Protecție a Copilului Teleorman: "Liviu Dragnea era un fel de Dumnezeu, în sensul că toată lumea îl ascultă, să nu îl supere."



Declarația lui Dragnea



"Hai să discutăm despre condamnarea mea. E iar o premieră. Atunci (Dosarul Referendumului - n.red.) s-a vorbit că am fraudat 2 milioane de voturi, nu am fraudat nimic. Și acum (Dosarul Angajărilor la DGASCP Teleorman - n.red.) am fost condamnat, se spune acolo că nu-s probe, dar există studii psihologice pe care s-au bazat.



Eu sunt condamnat la închisoare pe baza unui studiu psihologic sau sociologic. Și atunci mă poate opri cineva să mă gândesc la motivele reale, inventând o anumită motivare", a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, la un post de televiziune.

