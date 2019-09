Cum atrag Angajatorii de Top din Timișoara generațiile Y și Z

Angajatori de top

Cel mai mare târg de carieră din Banat revine cu cea de-a 15-a ediție pe 18-19 octombrie la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Ediția din această toamnă Angajatori de TOP Timișoara se bazează pe diversitate și reunește 70 de companii care sunt pregătite să ofere peste 3.000 de oportunități de carieră în domenii precum: inginerie, IT, servicii financiar-bancare, retail, automotive și logistică.

Orașul Joburilor își deschide porțile și toamna aceasta, așadar candidații sunt invitați să devină turiști în weekend-ul 18-19 octombrie în locația de neratat pentru toate persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Indiferent de profilul pe care îl au: profesioniști, middle-level, începători sau studenți, aceștia pot explora standurile companiilor de top prezente și pot aplica la oportunitățile de carieră pe care le oferă: joburi part-time, full-time, programe de internship sau management trainee.

Candidații vor avea oportunitatea să participe la zeci de workshop-uri de carieră și conferințe care îi ajută la îmbunătățirea CV-ului sau la schimbarea domeniului de activitate. Pasionații de IT sunt așteptați la cea de-a 11-a ediție TechTalks Timișoara, pentru a descoperi ultimele noutăți în materie de tehnologie. Ediția din această toamnă cuprinde trei conferințe: Java, Web Development, AI&Machine Learning, dar și workshopuri IT ce acoperă arii precum: DevOps, Big Data&Cloud, Product Management, Security și QA&Testing. Sesiunile vor fi susținute de speakeri internaționali de renume și spekeri locali care susțin comunitatea tehnică din Timișoara.

Vizita în Orașul Joburilor este gratuită în baza înscrierii pe secțiunea dedicată www.hipo.ro și a CV-ului Barcode cu care candidații trebuie să se prezinte.

Cum atrag companiile de la Angajatori de TOP Timișoara noua generație de candidați

Angajatorii sunt din ce în ce mai preocupați de atragerea și fidelizarea tinerilor din generațiile Y și Z care sunt în căutarea unui job, încercând astfel să se plieze pe așteptările acestora care pe lângă locul de muncă propriu zis își doresc să existe un echilibru între job și viața personală pentru a-și valorifica mai bine timpul.

92% dintre angajatorii de top din Timișoara care au participat la studiul organizatorilor oferă un plan de carieră pentru toți angajații. În ceea ce privește programul de lucru, 21% propun un program flexibil iar peste 12% sunt de acord ca angajații să lucreze și de acasă.

În funcție de performanța de care dau dovadă candidații după angajare, 56% dintre companii oferă creșteri salariale dupa un an, 36% sunt dispuse să mărească salariul angajaților dupa 6 luni iar 12% acordă majorări dupa doar 3 luni. Din beneficiile pe care angajatorii le oferă pentru a echilibra viața profesională cu viața personală a angajaților fac parte și abonamentele medicale, bonurile de masă, abonamentele pentru sport, fructele proaspete, masajul la birou etc.

"Analizând rezultatele studiului, am rămas plăcut surprinși să descoperim cât de multe beneficii sunt dispuse companiile prezente la târg să ofere angajaților. Pe lângă pachetul salarial, angajatorii se axează pe flexibilitatea programului de lucru, creșterile salariale în funcție de performanțe și echilibrul între viața profesională și personală, criterii după care tinerii din generațiile Y și Z se ghidează în căutarea viitorului loc de muncă" susține Maria Oprea, Project Manager - Angajatori de TOP Timișoara.

Responsabilitatea Socială Corporatistă (CSR) – concept suținut de companiile prezente la Angajatori de TOP Timișoara pentru o implicare mai mare a angajaților

Pe lângă beneficiile pe care le oferă în cadrul târgului de carieră Angajatori de TOP, companiile din Timișoara dezvoltă tot mai multe proiecte de CSR, cu scopul de a îmbunătăți comunitatea locală în care activează dar și de a determina o implicare mai mare din partea angajaților în cadrul companiei. De la donațiile pentru copiii defavorizați, reciclare, strângeri de fonduri pentru spitalele locale, redirecționarea celor 2% către asociații caritabile sau curățarea mediului înconjurător, inițiativele de CSR sunt în plin proces de dezvoltare în comunitatea angajatorilor de top din Timișoara.

"În ultimii ani, în primul rând, am încercat să ne schimbăm pe noi, în sensul de a recicla mai mult și de a consuma mai puțină energie electrică la nivel de companie. Am participat cu întreaga echipă la strângerea de cadouri pentru copii și la donarea mobilierului nostru spre școli din zone defavorizate. De asemenea, am susținut comunitățile locale de programatori prin sponsorizări și am sprijinit copiii din oraș în creșterea performanțelor sportive" Neli Toader - HR Manager, Berg Software.

O parte din companiile care vor fi prezente pe 18 și 19 octombrie la CRAFT Timișoara sunt: MHP- A Porsche Company, Softvision, Continental, Virtual 7, Wipro Technologies, Kaufland România, Bosch Service Solutions, Akwel Automotive, ProCredit, SAP, P&G, DM-Drogerie Markt, Flex, Hella, Kimball, Nokia, RapidSolution, Deltatel, Mahle, Atos, ZF, Berg Software, Visteon, Coca-Cola HBC România, Concentrix etc.

Mai multe detalii despre târgul de joburi Angajatori de TOP pot fi accesate pe site-ul de carieră www.hipo.ro, la secțiunea dedicată evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/timisoara

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 13 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum :