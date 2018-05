Cum arată viaţa sexuală secretă a zodiilor. Ce-şi doresc, de fapt, bărbaţii de la tine

Daca vrei sa stii ce iti doreste cu adevarat in pat, afla in ce zodie s-a nascut.

BERBEC



Cheia comportamentului sau este impulsivitatea. Daca intampina rezistenta in fanteziile lui sexuale se incapataneaza. Reactioneaza intolerant. Sa nu incerci sa-l duci de nas. Ce-i promiti trebuie sa respecti. Cine nu vrea sa se culce cu el, mai bine sa ramana acasa, in fata televizorului. Cu el te poti juca si cine nu este dispus sa participe la jocurile despre care a citit numai in carti, sa ramana, la fel, acasa sa tricoteze. Femeia care vrea sa-i trezeasca instinctele sexuale trebuie sa aiba fantezie nelimitata. Nu-l intereseaza urmarile, daca vrea sa obtina o femeie, o ia. Cine se incurca cu acest barbat nu are nevoie sa-si uite pilulele anti-baby. Probabil ca are si el un prezervativ, dar nu este sigur ca il va folosi. Este de asteptat ca va prelua el conducerea. Asculta sfaturile celorlalti, dar le aplica dupa propriul sau gust. Trebuie sa te astepti mereu la treburi neasteptate din partea lui. Animalicul sau, neinfranatul din el se desfasoara cu placere in tot ce este socant si nepermis. Din punct de vedere spiritual, raman mereu tineri. Pozitia lor trebuie sa fie cea dominanta.



TAUR



Ii place sa faca dragoste. Pare stupid, cui nu-i place? Dar exista oameni care practica actul sexual doar pentru a scapa de anumite tensiuni, sa faca pe grozavii sau pentru alte motive de genul acesta. El savureaza si din multe privinte este amantul ideal. Este sensibil si intelege sentimentele partenerei sale. Este omul care ia startul singur. La barbatul Taur, sexualitatea se trezeste de timpuriu si doreste sa traiasca sexual cat mai intens. ... Orice femeie este interesanta pentru el. Deoarece are o fire practica, gaseste moduri pentru a satisface o femeie. Uvertura este bine studiata. Sa faca spontan dragoste nu exista, trebuie studiat momentul, o face incet. Nu are prea multa fantezie in dragoste deci nu trebuie condus in anumite capitole ale iubirii. El se multumeste cu ceva practic, verificat, si nu va dezamagi. Unii oameni cred ca acest om este in sex cam simplu, dar ii place un lucru direct, fara complicatii. Si de multe ori un barbat Taur topeste si un iceberg pentru ca are ceva in plus fata de altii: "rezistenta". Ceea ce ii lipseste in fantezie egaleaza cu rezistenta.



GEMENI



Nu-si pierde niciodata suflul, dar nu devine obositor si sentimental. Poate juca, cand vrea, dublul rol: spectator si participant. Stie sa aduca femeia in orice stare. Stie precis cum sa declanseze anumite reactii. Are ceea ce psihologii numesc "aperceptie". Isi va satisface curiozitatea, dar in timpul actului sexual isi va studia reactia. Nu suporta intunericul, are nevoie de lumina si oglinzi pentru a se putea studia.



RAC



Are nevoie continua de incurajare. Daca are acest lucru, este un minunat amant. Ii place rolul de invatator (in a da lectii de sex) iar o femeie face bine daca lasa sa creada ca el este acela care da lectii in viata sexuala. O va introduce pas cu pas, ii va explica totul, de ce si ce trebuie sa faca. Sa nu-l intrerupi spunandu-i ca stii aceste lucruri, le-ai practicat deja, caci s-ar retrage imediat, ar visa poate aceste lucruri minunate, pe care le-ar fi putut trai in doi. Este si rabdator si pasionat si ar fi foarte greu de a gasi o combinatie atat de buna, scrie kfetele.ro.