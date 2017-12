Cum arată viața în România din perspectiva unui străin: ”Este...”

Viața în România este ieftină și frumoasă, consideră un vlogger din SUA pe nume Jord.

Vloggerul a postat pe canalul său de YouTube (TheLifeOfJord) un videoclip în care explică costurile vieții în București, dar și în alte orașe din România.



”Lucrez online în România. Internetul este incredibil! Să uploadez un videoclip de 1 gigabyte pe YouTube durează doar două minute. Internetul este incredibil de rapid și nu am nicio idee de ce”, a spus Jord în videoclipul său.



El mai spune că în București vara este frumoasă, deoarece există foarte multe terase deschise.



”Vara este foarte frumos aici, există multe terase. Însă, iarna, totul se închide. Desigur, și iarna are farmecul ei diferit. Mi s-a spus că în ianuarie totul o să fie acoperit cu zăpadă(...)”, a punctat Jord.



Vloggerul mai explică că viața în România este ieftină.



”O masă, pentru o persoană, costă 5-6 dolari în București, iar o bere costă 3-4 dolari. Chiria nu este chiar cea mai ieftină, dar este ok! Costă 300-400 de dolari pe lună. Transportul în comun este destul de bun, ajung la timp! Oamenii de aici sunt foarte prietenoși și au un nivel bun de engleză!”, arată vloggerul.