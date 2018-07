Cum arată rivalul mașinii Tesla X și când vine în România

Tesla a produs aproape 5.000 de mașini electrice Model 3 în ultima săptămână a celui de-al doilea trimestru, iar ultima mașina a fost scoasă de pe linia de asamblare chiar ieri, la câteva ore după miezul nopții, adică obiectivul stabilit de CEO-ul Elon Musk, a notat realitateafinanciara.net.

Cea de-a 5.000-a mașină produsă în această săptămână a trecut cu bine verificările finale de calității la fabrica din Fremont, California, și a fost aptă de livrare în jurul orei 05:00 dimineața, conform surselor Reuters. A rămas încă neclar dacă dacă Tesla este capabilă să mențină acest nivel de producție pentru o perioadă mai lungă de timp.

Tesla a avut un obiectiv de a produce 5.000 de mașini electrice Modele 3 pe săptămână înainte de încheierea celui de-al doilea trimestru, pentru a demonstra că este în stare să producă sedanul în producție de masă.

Producția Model 3 a fost afectată de o serie de probleme, dintre care putem enumera pe cele legate de dependența excesivă de automatizare petru liniile sale de asamblare, cele legate de producția de baterii precum și alte blocaje logistice, conform realitateafinanciara.net.

Tesla are, însă, de acum, un rival. Este vorba despre modelul Jaguar I-PACE, care deschide oficial drumul SUV-urilor premium complet electrice, fiind primul model de acest tip disponibil în prezent în România.

Care sunt principalele caracteristici ale modelului Jaguar I-PACE? O incarcare completa genereaza autonomie de pana la 480 kilometri. Este propulsat de doua motoare sincrone cu magnet permanent si accelereaza sportiv, atingand 100 km/h in numai 4.8 secunde. Similar tehnologiei utilizate pentru modelele de curse I-TYPE Formula E, aceste motoare sincrone genereaza 400 CP si un cuplu de 696Nm.

Publicul Untold 2018 va avea sansa de vedea si de a testa in premiera nationala primul SUV complet electric al marcii Jaguar. Zece unitati I-PACE vor fi prezente in cadrul festivalului care va avea loc la Cluj, in scop de test drive, expunere si deservire artisti.

