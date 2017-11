Cum arată primul model Dacia 1310, pe care Dacia l-a prezentat în 1979. Cât de mult semăna cu 1300

La începuturile ei, în 1979, Dacia 1310 însemna, de fapt, un facelift la Dacia 1300. In 1980, jurnalistii de la revista 'Autoturism' au testat masina si articolul a aparut ulterior in editia din 1981 a Almanahului Auto. Galeria Foto.

In prima zi, jurnaliştii au facut un drum pe ruta Bucuresti-Brasov si retur, pentru a vedea care sunt calitatile dinamice ale masinii, comportarea ei in conditiile de solicitare maxima a motorului, consumul de carburant ce rezulta astfel, ca urmare a nerespectarii vitezei economice, etc.

Concluzii: clantele usilor sunt mai "robuste", armonios concepute, dar din pacate sistemul de inchidere-asigurare poate fi lesne deblocat, conform 4tuning.ro. Actionand pedala de frana cu o forta de circa 15 kgf, se obtine franarea de urgenta, in timp ce aceeasi eficacitate, la Dacia 1300, se obtine apasand pedala de frana cu aproape 30 kgf.

Cum arăta prima Dacia 1310, în Galeria Foto.