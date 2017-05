Cum arată Porsche-ul, prăfuit şi vechi de 24 ani, care a costat 2,25 milioane$. Câţi km a rulat.ŞOC!

O casă de licitaţii din străinătate a vândut un bolid Porsche vechi de 24 de ani cu exorbitanta sumă de 2,25 de milioane de dolari.

Acest exemplar este unul din cele 51 construite vreodata şi a ieşit pe porţile fabricii în anul 1993.

Exteriorul aparent neingrijit si plin de praf este acoperit de fapt cu folia de protectie din fabrica, deoarece masina a fost tinuta in garaj in ultimii 24 de ani, conform 4tuning.ro. Cea mai interesanta caracteristica este bordul, care indica doar 10 kilometri rulati. Da, ai citit bine, nu am gresit.

Cum arată acest Porsche, în Galeria Foto.