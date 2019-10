Cum arată noul Golf 8

Noul Golf 8

A fost prezentat oficial noul Golf 8 care va fi scos la vânzare din decembrie 2019.

Nemții de la Volkswagen a prezentat noul Golf 8, după săptămâni întregi de așteptare.

Pe lângă imaginile din galeria foto de mai jos, Volkswagen a prezentat și detaliile tehnice, precum și un video cu noua mașină.

Ce se știe despre a opta generație Golf: are 11 versiuni de motorizare, lungimea mașinii are acum cu 26 de mm în plus (4,284 m lungime), dar este mai îngustă cu 10 mm (1,789 m lățime).

Designul noului Golf îi conferă acestuia un coeficient aerodinamic de 0,275, o valoare mai bună decât în cazul generației a șaptea. Partea frontală este acum caracterizată de faruri mai mici, a căror margine superioară formează o linie neîntreruptă cu grila restilizată. Capota a fost restilizată și se remarcă prin muchii și nervuri mai pronunțate.