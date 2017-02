Cum arată noua Dacia Stepway MCV care va fi lansată în martie la Geneva

Pe 7 martie 2017, Dacia va prezenta la salonul auto de la Geneva versiunea Stepway a modelului MCV. În plus, la standul mărcii va fi expusă în premieră o noua serie limitată disponibila pe modelul Duster și pe intreaga familie Stepway, potrivit 0-100.ro.

După Sandero, Lodgy și Dokker, Logan MCV dispune de acum, la rândul său, de o versiune Stepway, cu un aspect inspirat de modelele crossover.

„Logan MCV Stepway oferă un spatiu interior generos si un volum de incarcare pentru bagaje de 573 de litri, ceea ce reprezinta o adevarata performanta in categoria sa", spune Dacia.

„Aspectul robust este subliniat atat de garda la sol, inaltata cu 50 mm, cat si de protectiile laterale specifice, de ornamentele dispuse in partea inferioara a barelor de protectie fata si spate, precum si de calandrul care aminteste de cel al modelului Duster. La interior regasim detalii de stil specifice familiei Stepway", spun cei de la Dacia.

Salonul de la Geneva va oferi totodata ocazia prezentarii unei noi serii limitate, disponibila pe toate modelele familiei Stepway (Sandero, Dokker, Lodgy si Logan MCV) precum si pe Duster. Numele acestei serii limitate va fi diferit in functie de tara.

Printre elementele specifice acestei noi serii limitate se numara: doua nuante exclusive (Gris Islande, disponibil pe toate modelele, si Orange Ocre, disponibil doar pe Sandero Stepway), jante noi, o tapiterie interioara specifica, precum si o serie de ornamente interioare in nuanta cuprului.