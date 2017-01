Cum arată masa de seară în 36 de locuinţe şi familii. Imagini emoţionante!

O artistă americană a decis ca proiectul său fotografic să surprindă ce se petrece cu adevărat în casele familiilor la ora cinei.

Lois Bielefeld susţine că a crescut într-o familie tradiţională pentru care cina în familie era sfântă, iar comportamentul la masă trebuia să fie exemplar. "Nu am fost niciodată impresionată de mâncare până când nu am crescut şi nu am început să gătesc şi eu, dar de la o vârstă fragedă am recunoscut faptul că mâncarea reuşeşte să îi aducă pe oameni împreună şi, totodată, e modul în care poţi explora diferite culturi", spune Bielefeld pentru BuzzFeed.



Fotografiile surprind familii şi oameni singuri la momentul cinei, fotografa explicând că toate imaginile au fost surprinse în timpul săptămânii şi nu într-o zi de weekend, când programul şi dinamica familiei sunt altele.