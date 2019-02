Cum arăta Lady Gaga la începutul anilor 2000

Interpretarea din "A Star Is Born" a transformat-o pe Lady Gaga dintr-o senzație a muzicii pop într-o vedetă de la Hollywood.

Însă, în 1999, când avea doar 13 ani, nimeni n-ar fi bănuit că Stefani Joanne Germanotta, cum o chema atunci, va deveni un superstar. Într-o serie de fotografii inedite, făcute pe vremea când era elevă la Convent of The Sacred Heart, școală cu specific religios din New York City, Lady Gaga arată diferit.

Stefani Joanne Germanotta și-a ales numele de artistă la începutul carierei, după ce a început să lucreze cu compozitorul Rob Fusari, în 2006. Ideea i-a venit lui Rob când l-a auzit pe Fredy Mercury cântând "Radio Ga-Ga", așa că a denumit-o Lady Gaga.