Cum arăta Israela la 150 de kg. E de nerecunoscut în această fotografie

În urmă cu aproape 15 ani, Israela Vodovoz trecea prin momente cumplite din cauza obezităţii. A cântărit nici mai mult nici mai puțin de 150 de kilograme, iar procedura prin care a reuşit să slăbească se pare că i-a şi adus moartea.

Medicii legişti au stabilit că inelul gastric, pe care şi l-a montat în 1999, s-a rupt şi a provocat o hemoragie internă. Afacerista a fost găsită moartă pe 9 martie, în locuinţa sa din Bucureşti.

În tinerețe, Israela Vodovoz a fost manechin, dansatoare şi coregraf de de salsa, dar mai târziu a suferit de obezitate de gradul 3. Ea a povestit despre acest episod în urmă cu 5 ani, la Pro TV, arătând fotografia-şoc, care practic a lansat-o în lumea mondenă din România. "Fotografia e făcută la botezul nepoatei mele, acum 15 ani, prin 1998. Aveam 135 şi apoi am ajuns la 150, deşi în tinereţe am prezentat moda. Pe la 44-45 au început nişte schimbări hormonale la mine şi am început să mă îngraş. Am avut cam 4 ani vreo 150 de kilograme", a povestit Israela, conform click.ro.