Cum arată fiul cel mare al lui Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu, 61 de ani, are doi fii. Cristian Popescu, mezinul familiei, a ajuns în atenția presei atunci când a luat bacalaureatul în 2014. Despre băiatul cel mare al jurnalistului, Tudor Popescu, nu există foarte multe informații publice.

Tudor Popescu are 30 de ani și s-a orientat spre o altă carieră față de cea avută de tatăl său. Tânărul care are propria firmă de producție audio-video, are succes în lumea filmului, scrie libertatea.ro.