Cum arată corpul femeii care nu s-a epilat de 5 ani la subraţ. Motivul uluitor din spatele deciziei

O femeie care nu s-a epilat de 5 ani a decis să-şi arate subsuorile la TV, într-o emisiune transmisă în direct. "Dacă eram bărbat, nimic din toate acestea nu v-ar fi deranjat", a spus aceasta.

Kate Smurthwaite a decis să ignore toate regulile nescrise ale societăţii în materie de îngrijire personală şi să adopte un stil cât mai natural, aşa cum a lăsat-o Mama Natură.



Timp de 5 ani, aceasta a refuzat să-şi mai epileze subsuorile. La baza deciziei sale, spune aceasta, a stat concepţia că părul este ceva natural.



"Nu m-am mai epilat de 5 ani. Sunt de părere că trebuie să faci tot ceea ce te face pe tine fericit, ca individ. Am ajuns să trăim într-o societate în care orice fir de păr de pe corpul unei femei este dezgustător. Şi noi am creat această anomalie! Copilele de 11-12 ani, când încep să le crească primele fire de păr vizibile pe corp, au o reacţie de repulsie: 'Ce scârbos!', spun ele. În plus, în cele mai multe cazuri, fetele ajung să se izoleze. Eu nu vreau ca tinerele fete să simtă aşa ceva când vine vorba de corpul lor natural. Nu vreau să creadă că este ceva greşit la ele. Consider că a venit momentul ca măcar unele din noi, femeile, să ia atitudine", a spus Kate.



"Dacă eram bărbat, nimic din toate acestea nu v-ar fi deranjat", a mai spus aceasta.