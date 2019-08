Cum arată căsuţa minunată de 14 metri pătraţi în care trăieşte fericită o familie (cu câine cu tot)

Casuta de doar 14 metri patrati

Doi soti din Statele Unite, fiica acestora si catelul familiei locuiesc toti patru intr-o casa pe roti a carei suprafata masoara doar 14 metri patrati.

Cori Cox, in varsta de 37 de ani, sotia acestuia, Angel, in varsta de 33 de ani si fiica acestora, Amelia, in varsta de 8 ani locuiesc intr-o casa cu o suprafata incredibil de mica. Familia nu poate depozita decat un frigider si un aragaz din cauza spatiului prea mic. Unde mai pui ca locuiesc impreuna si cu Dexter, patrupedul familiei care are si el nevoie de spatiu, scrie Daily Mail.



Casa a fost proiectată special pentru o suprafata mica de un arhitect, iar Cori si sotia lui au construit-o. Cei doi soti sustin ca au platit 20 000 de dolari pe locuinta lor care este in acelasi timp si remorca. In prezent, Cori si familia lui se afla intr-un orasel din statul Indiana. Familia plateste pe luna doar 50 de dolari pentru utilitati si intretinerea locuintei, explicand ca astfel economisesc foarte multi bani pentru ca, in intr-o buna zi sa isi poata cumpara o casa la care viseaza de mult timp.