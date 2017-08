Cum arăta cartierul bucureştean dărâmat de Ceauşescu pentru a construi peste el Casa Poporului

Generaţiile vechi de bucureşteni afirmă că anul 1982 a fost unul de tristă referinţă în viaţa Capitalei noastre, întrucât atunci au început demolările cartierului Uranus-Antim-Rahova pentru a face lor mastodontului Casa Poporului. Galeria Foto.

Clădirea are o înălţime de 86 de metri, cu o fundatie ce se adânceşte până la 92 de metri sub pământ - Palatul lui Ceausescu, in prezent al Parlamentului, sau Casa Poporului (cum e cunoscuta de toata lumea). In Cartea Recordurilor cladirea se afla pe locul doi in lume, cu o suprafata desfasurata de 330.000 de m patrati, dupa cladirea Pentagonului. Galeria Foto.

Cartierul pierdut a fost unul tare frumos la vremea lui si am gasit, pe site-ul danperry.livejournal.com, o serie de fotografii rare din zona Uranus-Antim-Rahova. Sursa foto: danperry.livejournal.com şi metropotam.ro

Cum arăta cartierul Uranus-Antim-Rahova, în Galeria Foto.