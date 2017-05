Cum arată acum fiicele lui Corneliu Vadim Tudor? Sunt complet schimbate!

Frumoase și ambițioase, Lidia (26 de ani) și Eugenia (21 de ani), fiicele regretatului Corneliu Vadim Tudor, dau semne să-și fi revenit din durerea provocată de pierderea neașteptată a tatălui lor. Obișnuite să fie protejate mereu de Vadim, fetele s-au luptat din greu cu datoriile lăsate de tatăl lor și cu greutățile din lumea reală.

La peste un an și jumătate de la moartea lui Vadim Tudor, Lidia și Eugenia afișează un aer proaspăt și elegant în imaginile publicate pe rețelele de socializare.



Cochete, fardate și perfect asortate, Lidia și Eugenia au mare grijă de imaginea lor. Cel puțin asta reiese din fotografiile pe care cele două le fac publice pe conturile personale de Facebook, scrie click.ro.



În urmă cu un an, cele două se aflau într-o situație complicată. "Am fost crescute ca două prinţese, el rezolva toate problemele şi nu ne lăsa să muncim. Acum, că el a murit, toată lumea a muşcat din noi din stânga, din dreapta, nu am ştiut cum să reacţionăm. Nu ne aşteptam să fie lumea aşa agresivă, tata ne-a protejat de asta. Nu ştiu ce i-aş spune lui tata dacă l-aş vedea, sunt prea multe sentimente", declara la vremea respectivă Eugenia la Teo Show, la Kanal D.