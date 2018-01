Cum arată acum cei patru copii ai Nicoletei Luciu

FOTO EXPLICATIE: Nicoleta Luciu

În 2008, bruneta îl aducea pe lume pe Zsolt Jr, iar în 2011 năştea tripleţi: Kim, Kevin şi Karoly. Vedeta TV este căsătorită cu Zsolt Csergo, un afacerist din Miercurea Ciuc.

Vedeta a vorbit despre viaţa pe care o are la Miercurea Ciuc.



„Ne ocupăm de copii, de casă, de antrenamente. Am înscris băieţii, i-am înscris pe toţi trei la hochei. Fac hochei de performanţă”, a declarat Nicoleta Luciu, scrie one.ro.





Bruneta a mărturisit că deşi are o viaţă foarte bună la Miercurea Ciuc, duce dorul agitaţiei din Capitală.