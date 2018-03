Cum ar arăta prințesele Disney și ce vieți triste ar duce în ziua de azi

Fotografa canadiană Dina Goldstein și-a imaginat viața prințeselor Disney dacă ar trăi în lumea contemporană, departe de magia basmelor. Rezultatul este o ședință foto deopotrivă amuzantă și amară.

In viaţa reală, Alba ca zăpada nu ar trait fericita pana la adanci batraneti. De fapt, ar fi cat se poate de nefericita in ipostaza de casnica ce are grija de copii, in timp ce Printul sta la televizor si bea bere. Nici viata lui Ariel, Mica Sirena, nu e una tocmai fericita. In loc sa se casatoreasca cu printul, biata sirena a ajuns exponat intr-un acvariu.

Ca sa-si pastreze iubirea eterna a Bestiei, Belle a ajuns pe masa de operatie. Un Botox, un lifting, o marire de sani si povestea poate continua. Deprimata din cauza surorilor si a mamei vitrege, Cenusareasa nu si-a gasit fericirea intr-un Print, ci pe fundul unei sticle de bautura.

Nici Jasemine nu duce o existenta tocmai linistita si fericita intr-un climat plin de razboaie ca cel de azi. Independenta si luptatoare cum o stim, iubita lui Alladine a ajuns luptatoare de gherila.

Frumoasa din Padurea adormita nu s-a mai trezit din somn si a ajuns locatara unui azil de batrani, impreuna cu Printul ei decrepit si nefericit.

Afectată de cancer, Rapunzel a ajuns sa renunte la pletele ei lungi si blonde din cauza chimioterapiei si, in locul unui turn magic, isi petrece zilele intr-o camera de spital.

Cum ar trăi aceste personaje de desena animate în viaţa reală, în Galeria Foto.