Cum alegi cea mai bună salată verde. Trucul pe care puţini îl ştiu

Salata verde este o plantă cu proprietăţi detoxifiante, care poate fi consumată pe tot parcursul anului. Salata verde are un mijloc ("inima" sau cotorul) în jurul căruia sunt prinse frunzele, unele peste altele. Culoarea acestora variază, în funcţie de tipul de salată, de la alb la verde sau purpuriu.

Cum să alegi salata

Verfică frunzele salatei. Frunzele ar trebui să fie de un verde închis, vibrant, cu o textura crocantă, proaspătă. Culoarea este deosebit de importantă. Cu cât culoarea salatei este mai puternică, cu atât planta are mai mulţi nutrienţi. Nu cumpăra o salată verde care are frunze maronii sau îngălbenite.



Evită să cumperi o salată verde care are frunzele ofilite. Nu ezita să o cântăreşti în mâna, verificând cât este de fermă textura ei. Uneori pentru a înviora salată, aceasta este stropită cu apă, însă nu înseamnă neapărat că salata respectivă mai este proaspătă.



Gustul frunzelor este uşor amărui, în special la frunzele mature şi ceva mai delicat, la cele mici, fragede, din jurul cotorului.

În cazul în care salată verde este ambalată în plastic, nu vei putea să o verifici înainte de cumpărare.